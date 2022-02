Macron rozmawiał z Putinem i Zełenskim. „Konieczność natychmiastowego zawieszenia broni”

CNN podaje, że według Pałacu Elizejskiego telefoniczna rozmowa Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem trwała półtorej godziny. Macron miał naciskać na „konieczność wprowadzenia natychmiastowego zawieszenia broni”, zażądał również wstrzymania ostrzału i ataków na ludność cywilną. Jak podaje rosyjska agencja RIA, Putin powiedział francuskiemu prezydentowi, że ugoda jest możliwa, jeżeli zostanie uznana suwerenność Rosji nad Krymem. Miał się również domagać demilitaryzacji Ukrainy.

Tego samego dnia Macron rozmawiał także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wojna na Ukrainie. Macron rozmawiał z Łukaszenką

Wcześniej Pałac Elizejski przekazał, że w nocy z 26 na 27 lutego doszło do rozmowy między Emmanuelem Macronem i Aleksandrem Łukaszenką. „Tego wieczoru wezwałem prezydenta Łukaszenkę do wycofania rosyjskich oddziałów z jego ziemi” – napisał francuski przywódca na swoim profilu na Twitterze. „Braterstwo narodów białoruskiego i ukraińskiego powinno doprowadzić Białoruś do odmowy bycia wasalem i wspólnikiem Rosji w jej wojnie przeciw Ukrainie” – dodał.

Z kolei 24 lutego Macron też rozmawiał z Putinem. Do prezydenta Rosji zadzwonił wówczas po rozmowie z prezydentem Ukrainy. Macron zażądał natychmiastowego przerwania rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W odpowiedzi Kreml wystosował oświadczenie, w którym przekazano, że w poważnej i szczerej rozmowie przeprowadzonej z inicjatywy francuskiego prezydenta rosyjski prezydent przedstawił szczegółowe wyjaśnienie powodów i okoliczności podjęcia operacji wojskowej w Ukrainie.

Wkrótce więcej informacji

Czytaj też:

Władimir Putin straci ważne odznaczenie. Taką decyzję podjął MKOL