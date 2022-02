Ukraina chce wstąpić do Unii Europejskiej. Poroszenko apeluje o „natychmiastowe rozpatrzenie wniosku”

W poniedziałek 28 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Pod dokumentem podpisali się także przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk i premier Denys Szmyhal. „Ukraińcy już dawno udowodnili, że wszyscy stanowimy integralną część wspólnoty europejskiej. Nadszedł czas, żeby przelać to na papier. Ukraina ubiega się o członkostwo w ramach specjalnej procedury” – czytamy w oświadczeniu premiera.

Ruch ukraińskich władz poparł również Petro Poroszenko, który przypomniał na Twitterze, że jako piąty prezydent Ukrainy podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. „Wzywam przywódców europejskich do natychmiastowego rozpatrzenia wniosku Ukrainy i rozpoczęcia procesu negocjacji przedakcesyjnych. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest najlepszą gwarancją niepodległości i dobrobytu narodu ukraińskiego” – zaapelował Poroszenko.

Wojna na Ukrainie. Będzie szybsza ścieżka przystąpienia do UE?

Dokument adresowany jest do prezydenta Francji Emmanuela Marcona, w kopii do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Wcześniej pojawiały się informacje, że wniosek o członkostwo Ukrainy w UE może dotrzeć do Brukseli już we wtorek. Z informacji korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że w tworzenie dokumentu mieli być zaangażowani polscy dyplomaci.

Szefowa Komisji Europejskiej w wywiadzie dla Euronews wypowiedziała się na temat obecności Ukrainy w strukturach Unii Europejskiej. – Ukraina jest jednym z nas i chcemy, żeby była w Unii Europejskiej – powiedziała Ursula von der Leyen. Wywiad, w którym przewodnicząca Komisji Europejskiej przekazała tę opinię, ukazał się już po decyzji UE o sankcjach na Rosję i pomocy w zakupie broni dla armii ukraińskiej. Pomimo jednoznacznego poparcia dla członkostwa Ukrainy w UE, Ursula von der Leyen nie powiedziała, że będzie to szybka ścieżka.

