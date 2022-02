Wojna na Ukrainie. Kijów znów pod ostrzałem. Poroszenko: Rosyjskie samoloty, wypier*****

Trwa piąty dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej rozpętanej przez Władimira Putina. Kolejna doba starć upływa pod znakiem zaciętych walk i ataków powietrznych Rosji na główne miasta. Rano doszło do zmasowanego ostrzału Charkowa rakietami Grad. Kilkadziesiąt osób zginęło, setki odniosły obrażenia.

Wojna na Ukrainie. Kijów pod ostrzałem

Trudna sytuacja jest także w Kijowie, gdzie wieczorem znów rozpoczął się rosyjski ostrzał. Jak podaje MSW Ukrainy, agresor użył pocisków Iskander. Kilkadziesiąt minut wcześniej w mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy, po którym mieszkańcy powinni zejść do schronów. W stolicy Ukrainy przebywa były prezydent tego kraju.

Petro Poroszenko nagrał krótkie wideo, najprawdopodobniej ze schronu, w którym relacjonował sytuację. – Właśnie widzieliśmy wystrzał naszych rakiet obrony przeciwlotniczej w cele w centrum Kijowa – mówił. Zaznaczył, że wszyscy oczekują, że pocisk trafił w cel. Skierował też przesłanie do Rosjan, posługując się słynnym już hasłem: „Rosyjskie samoloty, idźcie się pierd**** . Stąd. Z Kijowa".

„ Idi na ch** ” rządzi na Ukrainie

To nawiązanie do słynnej sytuacji z obrońcami Wyspy Wężów, której nieliczni obrońcy odpowiedzieli na wezwania do poddania się, płynące od Rosjan: „Rosyjski statku, wypier***** ” . Po ukraińsku zwrot ten brzmi „ idi na ch** ” . Historia obiegła natychmiast media, a Ukraińcy wykorzystują teraz zwrot także przy innych okazjach.