Ostrzał Charkowa. Pociski spadły na szpital

Ukraińskie media podały informację o kolejnym we wtorek ostrzale Charkowa, drugiego co do wielkości miasta Ukrainy. Są zabici i ranni, zniszczony został budynek szpitala.

„Najeźdźcy przypuścili atak rakietowy na dzielnicę mieszkalną. Szpital został zniszczony, są zabici i ranni” – przekazał na Twitterze białoruski kanał Nexta. O ostrzale napisał też portal Ukraińska Prawda. Oficjalne źródła podały, że prawdopodobnie nikt w środku nie został ranny. Doradca szefa Kancelarii Prezydenta potwierdził, że szpital miejski w Charkowie został trafiony przez pociski, ale liczba ofiar jest nieznana. Zastępca burmistrza Charkowa informowała, że w placówce przebywały osoby bezdomne, którym miasto zapewniło schronienie. Dyrektor Miejskiego Wydziału Zdrowia Jurij Sorokolat przekazał, że lekarze i personel medyczny nie odnieśli obrażeń – Pacjenci nie zostali ranni. Teraz przeniesiemy dziewięć bezdomnych pacjentów do szpitala nr 31 – relacjonował. Wojna na Ukrainie. Ofiary śmiertelne w Charkowie W szóstym dniu rosyjskiej inwazji na Ukrainie centrum Charkowa zostało celem intensywnych ataków ze strony Rosji. „Dziś nasz wróg podstępnie rozpoczął ostrzały centrum Charkowa i osiedli mieszkaniowych z systemów Grad i z pocisków manewrujących. Trwa liczenie ofiar wśród cywilów” – mówił we wtorek szef władz obwodu charkowskiego, Ołeh Syniehubow. W wyniku rosyjskiej agresji w mieście zginęły co najmniej dwie osoby - informował przed południem wiceszef charkowskiej administracji obwodowej Roman Semenucha. Indyjskie MSZ przekazało, że ofiarą rosyjskiej agresji został student pochodzący z tego kraju. Charków był już atakowany przez Rosjan w poniedziałek. Rakiety spadały na budynki użyteczności publicznej i budynki mieszkalne. „Dziesiątki osób zginęły, a setki odniosły obrażenia” – informował doradca w MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie