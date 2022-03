Spółka Nord Stream 2 ogłosiła upadłość

Spółka Nord Stream 2 AG złożyła wniosek upadłość. Firma z siedzibą w szwajcarskim Zug (30 km na południe od Zurychu) miała być operatorem gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję z Niemcami.

Przypomnijmy, że należąca do Gazpromu spółka zakończyła w ubiegłym roku projekt o wartości 11 mld dolarów. Celem projektu było podwojenie ilości przesyłanego gazu z Rosji do Niemiec (nawet 55 mld m3 rocznie). Gazociąg prowadzony jest po dnie Morza Bałtyckiego, omijając naturalne kraje tranzytowe jak Polska czy republiki bałtyckie, przez co od początku budził on ogromne kontrowersje ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego państw Europy Środkowo-Wschodniej. Uruchomienie pierwszej nitki gazociągu Nord Stream nastąpiło pod koniec 2011 roku.

Tydzień sankcji na Nord Stream 2

23 lutego, w przededniu ataku Rosji na Ukrainę prezydent Joe Biden nałożył na Nord Stream 2 AG, a także członków zarządu firmy sankcje. Dzień wcześniej kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował o wstrzymaniu certyfikacji gazociągu, co uniemożliwia rozpoczęcie działalności komercyjnej. W reakcji na te działania niemiecka firma ubezpieczeniowa Munich Re poinformowała, że przestaje ubezpieczać gazociąg (jeszcze w styczniu podobną decyzję podjęła szwajcarska Zurich Insurance Group).

Jak informują niemieckie media firma rozwiązała już umowy o pracę ze 140 pracownikami. Szefem spółki Nord Stream 2 jest Matthias Warnig, były funkcjonariusz NRD-owskich służb bezpieczeństwa Stasi i wieloletni znajomy i współpracownik rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

