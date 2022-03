Wojna na Ukrainie. Sensacyjne doniesienia wywiadu. „Janukowycz szykowany do operacji specjalnej”

Z informacji przekazywanych przez „Ukraińską Prawdę”, która powołuje się na ustalenia ukraińskiego wywiadu wynika, że Kreml szykuje się do operacji specjalnej z udziałem Wiktora Janukowycza.

Jeden z rozpatrywanych przez Moskwę scenariuszy zakłada, że Kreml może w najbliższym czasie przygotowywać operację informacyjną lub akcję, w wyniku której Wiktor Janukowycz wróciłby na Ukrainę lub w jego imieniu zostałby opublikowany specjalny apel do Ukraińców. Ukraiński wywiad twierdzi, że Rosja poważnie rozważa możliwość ogłoszenia polityka „prezydentem” Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Wiktor Janukowycz – kim jest?

Były przywódca Ukrainy uciekł do Rosji po protestach na kijowskim Majdanie w 2014 roku. To właśnie wówczas doszło do aneksji Krymu przez Rosję i oderwania części Donbasu. Wiktor Janukowycz podtrzymuje, że decyzja Rady Najwyższej o usunięciu go z urzędu uważa za nielegalną. Polityk jest oficjalnie podejrzany o umyślne masowe zabójstwo oraz poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania.

Wojna na Ukrainie. Straty Rosji

Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny opublikował dane, z których wynika, że tylko w pierwszych pięciu dniach agresji na Ukrainę straty Rosji sięgnęły 5300 osób. Dla porównania według oficjalnych danych w I wojnie czeczeńskiej Rosja straciła 5042 żołnierzy, a w II wojnie czeczeńskiej w latach 1999-2000 – 7425.

– Rosyjscy okupanci mają dwie opcje: zginąć albo się poddać. Jesteśmy na własnej ziemi, więc będziemy jej bronić do ostatniej kropli krwi. Zarówno własnej, jak i okupanta – stwierdził Załużny.

