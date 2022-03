Wojna na Ukrainie. Duch Kijowa zestrzelony

Duch Kijowa to poczwórny as przestworzy Ukrainy. Anonimowy pilot ma być odpowiedzialny za ponad 20 zestrzeleń samolotów i śmigłowców należących do Rosji. W środę poinformowano, że wielki bohater stolicy został zestrzelony.

W środę po południu doradca ministerstwa spraw zagranicznych Ukrainy Pravda Geraschenko poinformował, że MiG-29, za którego sterami siedzieć miał Duch Kijowa został zestrzelony. Dodał jednak, że pilot zdołał się katapultować i już po chwili ponownie siał postrach w szeregach rosyjskich lotników. Wojna na Ukrainie. Duch Kijowa jednym z symboli walki W tym samym wpisie Geraschenko dodał, że pilot chwilę po tym, jak wylądował na ziemi, wsiadł w nowy myśliwiec i zaliczył 21. zestrzelenie. Informację o tym, że Duch Kijowa otrzymał nową maszynę, potwierdziło również ukraińskie Ministerstwo Obrony. Przypomnijmy, że tytuł asa przestworzy przysługuje pilotom, którzy mają na koncie minimum 5 zestrzeleń samolotów wroga. Duch Kijowa jest zatem już poczwórnym asem. O Duchu Kijowa można przeczytać już od kilku dni. Jak na razie nie wiadomo, kim jest anonimowy pilot. Pojawiły się spekulacje, że może to być emerytowany wojskowy, który zdecydował się na powrót do służby, jednak informacji tych nie można potwierdzić. RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Ostatecznie nie da się również potwierdzić, czy Duch Kijowa w ogóle istnieje. Kilka dni temu na oficjalnym profilu Ukrainy w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym opisane były dokonania anonimowego pilota. „Chociaż nadal nie wiadomo, kto pilotuje ukraiński myśliwiec MiG-29 i czy na pewno jest on odpowiedzialny za zniszczenie dziesięciu rosyjskich samolotów, Ukraina jest wdzięczna bohaterowi z mosiężnymi jajami, który zjada rosyjskie samoloty na śniadanie" – głoszą napisy umieszczone w nagraniu. Bohaterowie tacy jak Duch Kijowa, czy szczeniak Rambo potrzebni są teraz Ukraińcom, aby dać im nadzieję i poczucie bezpieczeństwa.

