Wojna na Ukrainie. Są najnowsze wieści o Duchu Kijowa. Żyje i dostał nową maszynę

Duch Kijowa to poczwórny as przestworzy Ukrainy. Anonimowy pilot ma być odpowiedzialny za zestrzelenie ponad 20 samolotów i śmigłowców należących do Rosji. W środę 2 marca przekazano najnowsze wieści o jego losach.

Klaudia Zawistowska Opracowała: Źródło: Telegram