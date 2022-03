Wojna na Ukrainie. Papież Franciszek podziękował Polakom. „Jako pierwsi wsparliście Ukrainę”

Podczas środowej audiencji w Watykanie papież Franciszek mówił o wojnie na Ukrainie. Zaapelował do ludzi na całym świecie, aby pamiętali o Ukraińcach, którzy dzisiaj chowają się w schronach przed rosyjskimi bombami. Nawoływał również do otwarcia korytarzy humanitarnych, które pomogłyby uchodźcom. Papież zwrócił się też do Polaków.

– Wy jako pierwsi wsparliście Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi swoich domów dla Ukraińców uciekających przed wojną – powiedział. – Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i z serca wam błogosławię – mówił dalej Franciszek.

Po chwili papież dodał, że jego tłumacz na język polski pochodzi z Ukrainy. – Jego rodzice przebywają teraz w podziemnych schronach, gdzie chronią się przed bombami w okolicach Kijowa – zaznaczył. – Towarzysząc mu, towarzyszymy wszystkim cierpiącym w wyniku bombardowań, w tym jego starszym rodzicom i wielu innym starszym ludziom, którzy są w schronach. Pamiętajmy o tych ludziach – zaapelował.

Wojna na Ukrainie. Papież Franciszek udał się do ambasady Rosji

Dzień po wkroczeniu rosyjskich wojsk do Ukrainy papież Franciszek udał się osobiście do ambasady Rosji przy Stolicy Apostolskiej, łamiąc w ten sposób protokół dyplomatyczny. Papież, który jest głową Kościoła, ale i głową państwa Watykan, w takiej sytuacji może wezwać ambasadora do siebie. Nie wiadomo, czy wcześniej takie wezwanie miało miejsce, ale Franciszek zdecydował samemu udać się do rosyjskiej ambasady.

Rosyjski ambasador stwierdził w rozmowie z rosyjskimi mediami, że papież osobiście chciał dowiedzieć się, jaka sytuacja panuje na Ukrainie i wyraził zaniepokojenie warunkami, w jakich znalazła się ludność zarówno w Donbasie, jak i w reszcie kraju. Franciszek miał zaapelować o otoczenie troską dzieci, chorych i wszystkich cierpiących.

