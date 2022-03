Macron zapowiedział, że pozostanie w kontakcie z Putinem. „Cel to zakończyć walki”

Prezydent Francji Emmanuel Macron wygłosił w środę wieczorem orędzie, w którym mówił o wojnie na Ukrainie. Podkreślał, że kilkuset francuskich żołnierzy dotarło we wtorek do Rumunii i „wsparcie dla Ukraińców będzie kontynuowane”. – Cel to zakończyć walki – zaznaczył. Jednak podkreślił też, że Francja „nie jest na wojnie przeciwko Rosji” i popiera „wszystkich Rosjan, którzy są przeciwko wojnie na Ukrainie”.

Macron potępiał rosyjską propagandę, która kłamliwie uzasadnia potrzebę inwazji na Ukrainę. Jednocześnie zapowiedział, że pozostaje w kontakcie z Władimirem Putinem, aby móc negocjować zawieszenie broni. – Ta wojna to nie jest konflikt pomiędzy Zachodem a Rosją, jak niektórzy chcieliby sądzić. Nie ma w Ukrainie baz NATO – mówił. – Rosja nie jest ofiarą agresji, to Rosja jest agresorem. To nie jest wojna przeciwko nazizmowi. To jest kłamstwo – dodawał.

Wojna na Ukrainie. Macron: To początek nowej ery

Prezydent Francji ostrzegał też przed „ekonomicznymi i społecznymi” konsekwencjami wojny, która będzie miała wpływ również na francuską gospodarkę. Dodał, że poprosił premiera o to, aby opracował plan odbudowy gospodarki Francji.

Dalej zauważał, że wojna na Ukrainie jest początkiem „nowej ery” w Europie, która wymaga większej ekonomicznej i obronnej samowystarczalności europejskich krajów. – Rosyjska inwazja uwidoczniła zapotrzebowanie na wspólną, niezależną europejską strategię obronności – zaznaczył Macron. Jak dodał, Francja będzie inwestować w sektor obronny, ale nie ujawnił szczegółów planowanych inwestycji.

Wojna na Ukrainie. Macron rozmawiał z Putinem i Zełenskim

W poniedziałek Emmanuel Macron rozmawiał zarówno z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, jak i z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. CNN podało, że według Pałacu Elizejskiego telefoniczna rozmowa Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem trwała półtorej godziny. Macron miał naciskać na „konieczność wprowadzenia natychmiastowego zawieszenia broni”, zażądał również wstrzymania ostrzału i ataków na ludność cywilną.

