Prezydent Francji rozmawiał 90 minut z Władimirem Putinem

Pałac Elizejski poinformował w lakonicznym komunikacie, że prezydent Francji Emmanuel Macron odbył 90-minutową rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Francuski polityk zapowiedział to dzień wcześniej w orędziu. Macron miał następnie rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Szczegóły rozmów nie zostały opublikowane.

To trzecia rozmowa prezydenta Francji z rosyjskim przywódcą od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Pytany o sprawę premier Francji Jean Castex powiedział, że do rozmowy doszło z inicjatywy Kremla. Macron był ostatnim zachodnim politykiem, który rozmawiał z Putinem przed rozpoczęciem przez niego inwazji rosyjskich wojsk.

Wojna Rosja – Ukraina. Prezydent Francji mediatorem

Rozmowę prezydentów Francji i Rosji potwierdził minister spraw zagranicznych Rosji. Siergiej Ławrow przyznał, że Macron pełni rolę mediatora, a kontakty z francuskim przywódcą służą Putinowi do przekazywania rosyjskiego stanowiska ws. konfliktu na Ukrainie.

Prezydent Francji tłumaczył w wygłoszonym w środę orędziu, że „pozostanie w kontakcie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem tak długo, jak to będzie konieczne”. Wszystko po to, aby przekonać Putina do zaprzestania agresji na Ukrainę i zapobiec rozprzestrzenianiu się konfliktu.

Wojna na Ukrainie. Emmanuel Macron o „kłamstwie” Kremla

– Ta wojna to nie jest konflikt pomiędzy Zachodem a Rosją, jak niektórzy chcieliby sądzić. Nie ma w Ukrainie baz NATO – wyjaśniał. Macron tłumaczył, że wbrew przekonaniom Kremla Rosja nie jest ofiarą agresji, tylko agresorem. – To nie jest wojna przeciwko nazizmowi. To jest kłamstwo – dodał francuski polityk.

