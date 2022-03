Gruzja oficjalnie wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej

– Wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej to kolejny milowy krok na drodze integracji europejskiej Gruzji – powiedział premier Irakli Garibaszwili w specjalnym wystąpieniu. Szef gruzińskiego rządu podkreślił, że ten krok to rozpoczęciej „nowej karty w historii kraju” i „kontynuacja wysiłku przodków”. – Gruzja jest państwem europejskim. Nasz kraj zawsze nalezał do europejskiego kręgu kulturowego – mówił.

Gruzja złożyła wniosek o członkostwo w UE

Gruzja planowała złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2024 r., jednak pod naciskiem opozycji i demonstrantów, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, zdecydowała się na podjęcie tego kroku „natychmiast”. Decyzję ogłoszono w środę. – W 2024 r., jak przewidziano w programie wyborczym Gruzińskiego Marzenia, mocna aplikacja, poparta nowymi reformami, miałaby wiele zalet w porównaniu z pospieszną aplikacją. Jednak biorąc pod uwagę ogólny kontekst polityczny i nową rzeczywistość, po konsultacjach Gruzińskie Marzenie podjęło polityczną decyzję o natychmiastowym złożeniu wniosku o członkostwo w UE – powiedział Irakli Kobakhidze, przewodniczący partii rządzącej Gruzińskie Marzenie. Zaapelował też o pilne rozpatrzenie wniosku i przyznanie Gruzji statusu kandydata do członkostwa w UE.

Lider Gruzińskiego Marzenia przyznał, że celem jest, by Gruzja była państwem silnym gospodarczo i bezpiecznym. – Każdy ruch naszego rządu, w tym dzisiejsza decyzja, będzie temu służyć – powiedział w środę. Kobachidze przekonywał, że jego partia ma „wiele imponujących osiągnięć na drodze integracji z Unią Europejską”.

Nagływ zwrot

Jeszcze we wtorek Irakli Kobakhidze deklarował, że celem jest ubieganie się o członkostwo Gruzji w UE w 2024 r. Polityk przekobywał, że przyśpieszenie inicjatywy może przynieść efekt przeciwny od zamierzonego, bo konieczne będzie spełnienie niektórych warunków w ciągu dwóch lat.

PE przyjął wniosek Ukrainy

28 lutego wniosek o przyjęcie w trybie nadzywczajnym Ukrainy do UE podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski. Parlament Europejski przyjął go dzień później, 1 marca. - Uznajemy europejską perspektywę Ukrainy. Jak wyraźnie stwierdza nasza rezolucja, z zadowoleniem przyjmujemy, panie prezydencie wniosek Ukrainy o status kandydata i będziemy pracować nad tym celem – zwórciła się przewodnicząca PE Roberta Metsola do Zełenskiego.

