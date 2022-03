Tomasz Terlikowski dla „Wprost”: Putin musi umrzeć! Innej drogi nie ma

Język, jakim posługuje się Władimir Putin, żądania, jakie stawia, i decyzje, jakie autoryzuje nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości. Ukraina walczy nie tylko o prawo do wolności, do suwerenności, ale o prawo do życia, do istnienia. Informacje o planowanych przez FSB egzekucjach publicznych, a nawet sformułowania Putina dotyczące przyszłości Ukrainy nie pozostawiają, co do tego wątpliwości.