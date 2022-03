Mołdawia złożyła wniosek o członkostwo w UE

– Dążymy do integracji z Unią Europejską, a jednocześnie do normalnych stosunków z Rosją. Mołdawia zawsze szukała dialogu z Rosją. Niestety obecnie prawie niemożliwe jest wiarygodne przewidzenie, jak będzie się rozwijać sytuacja w Rosji, w Ukrainie i w regionie – mówił w ostatnim wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung” minister spraw zagranicznych Mołdawii Nicu Popescu.

Po inwazji Rosji na Ukrainę władze Mołdawii wprowadziły w kraju stan wyjątkowy. Z ostatnich doniesień wynika, że na terytorium najmniejszego sąsiada Ukrainy jest już ponad 25 tysięcy uchodźców. Nico Popescu ocenił, że jego kraj nie jest kolejnym celem Putina, ale znajduje się w strefie „wysokiego ryzyka”.

Gruzja oficjalnie wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej

Wcześniej wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej podpisał premier Gruzji Irakli Garibaszwili. – To kolejny milowy krok na drodze integracji europejskiej Gruzji – powiedział szef gruzińskiego rządu. Podkreślił, że to rozpoczęcie „nowej karty w historii kraju” i „kontynuacja wysiłku przodków”. – Gruzja jest państwem europejskim. Nasz kraj zawsze należał do europejskiego kręgu kulturowego – mówił.

Wkrótce więcej informacji