Mołdawia złożyła wniosek o członkostwo w UE

Wcześniej wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej podpisał premier Gruzji Irakli Garibaszwili. – To kolejny milowy krok na drodze integracji europejskiej Gruzji – powiedział szef gruzińskiego rządu. Podkreślił, że to rozpoczęcie „nowej karty w historii kraju” i „kontynuacja wysiłku przodków”. – Gruzja jest państwem europejskim. Nasz kraj zawsze nalezał do europejskiego kręgu kulturowego – mówił.

Wkrótce więcej informacji