Terlikowski o karze dla Putina. „Trzeba wrócić do tematu reparacji”

Dyplomatyczne rozmowy, sankcje, coraz silniejsze wykluczenie Rosji ma jeden cel. Zatrzymanie działań wojskowych na Ukrainie, doprowadzenie do sytuacji, w której przestaną ginąć ludzie, a bombardowania ustaną. Tyle, że to nie może być jedyny cel działania. W tej wojnie chodzi nie tylko o to, by zmienić reżim (o czym pisałem we „Wprost”) i ostatecznie wyeliminować Putina, ale również o to, by wyzwolić w całości Ukrainę.