Propagandziści Kremla już nawet nie udają, że informują. Tak media Putina szalały po ataku na elektrownię

Zacznijmy od faktów. Tych, które zna świat. Rosjanie od co najmniej dwóch dni zbierali się do szturmu na Zaporoską Elektrownię Jądrową. Mieszczący się nad Zbiornikiem Kachowskim na Dnieprze obiekt jest największym tego typu w Europie. Ma obecnie sześć reaktorów typu WWER-1000 o mocy 950 MW każdy. Wraz z trzema innymi elektrowniami wytwarza energię dla połowy kraju.

Opór Rosjanom stawiali mieszkańcy pobliskiego Enerhodaru. 53-tysięczne miasteczko powstało w latach 70. ubiegłego wieku, gdy wznoszona była elektrownia. Do dziś większość mieszkańców to jej pracownicy. Agresorów udawało się powstrzymywać do czwartkowego popołudnia. Wtedy armia Putina sforsowała barykady.