Wojna na Ukrainie. Premier Izraela spotkał się z Władimirem Putinem

Do spotkania premiera Izraela Naftaliego Bennetta z Władimirem Putinem miało dojść w Moskwie. Informację agencji Reutera przekazał rzecznik izraelskiego premiera. Rozmowa dotyczy wojny na Ukrainie. Informacje o spotkaniu potwierdza też rosyjska agencja RIA Nowosti.

Wojna na Ukrainie. Spotkanie premiera Izraela z Putinem

– Izrael zaproponował mediację w konflikcie między Rosją a Ukrainą, choć wcześniej władze studziły nastroje w sprawie przełomu w wojnie – podaje Reuters.

Jak informuje izraelski portal KAN, premier Naftali Bennett poleciał do Moskwy w sobotę, prywatnym samolotem, z którego zwykle korzysta Mossad. W informacji podkreślono, ze podróż miała miejsce w szabas, co jest niedozwolone według izraelskiego prawa religijnego, a izraelski premier jest religijnym Żydem.

– Judaizm pozwala na łamanie prawa dotyczącego szabatu, gdy celem jest zachowanie ludzkiego życia – podkreślił rzecznik premiera.

Putin: Sankcje przeciwko Rosji są równoznaczne z wypowiedzeniem wojny

– Wiele z tego, co się teraz dzieje, co teraz widzimy, z czym stykamy się, to bez dwóch zdań, sposoby na prowadzenie walki z Rosją. Tak przy okazji, te sankcje, które są nakładane, są równoznaczne z wypowiedzeniem wojny – oświadczył w sobotę Władimir Putin podczas spotkania z pilotkami rosyjskich linii lotniczych.

Rosyjski przywódca po raz kolejny powtarzał swoje kłamliwe twierdzenia dotyczące powodów inwazji na Ukrainę. Przekonywał, że decyzja była trudna, ale zapewniał, że musiał ją podjąć ze względu na dobro ludności Donbasu. Stwierdził też, że słuszne było rozszerzenie operacji na całą Ukrainę.

Czytaj też:

