Wojna na Ukrainie. Sprzeczne informacje ws. Enerhodaru

Agencja informacyjna Unian powołując się na Przewodniczący Obwodowej Administracji Wojskowej Ołeksandra Starucha poinformowała, że Enerhodar ponownie znalazł się w rękach Ukraińców. „ W Enerhodarze też wszystko jest w porządku” przekazał Staruch.

Innych informacji na tematy sytuacji w mieście udzielił burmistrz miasta Dmitrij Orłow. „Niestety informacja, że wojska rosyjskie całkowicie porzuciły Enerhodar, nie są prawdziwe. Teraz kontrolują granice miasta i są w elektrowni jądrowej. Władze miasta w obecnych okolicznościach organizują prawo i porządek” – przekazał samorządowiec.

Wojna na Ukrainie. Elektrownia atomowa nadal w rękach Rosji

Kilka minut po godzinie 18 informacje o tym, że Zaporoska Elektrownia Jądrowa nadal znajduje się w rękach rosyjskich przekazało SNRCU zajmujące się monitoringiem promieniowania nad Ukrainą. „Sztab operacyjny EJ Zaporizhzhya monitoruje stan bloków energetycznych i zapewnia ich działanie, mimo że znajduje się pod stałą presją uzbrojonych okupantów” – poinformował instytut.

W sobotnie popołudnie poinformowano również, że w mieście udało się przywrócić dostęp do ogrzewania i ciepłej wody. Dostęp do tych mediów nie był dostępny od czwartku, kiedy to doszło do ataku na elektrownię, w wyniku którego uszkodzona została magistrala ciepłownicza.

Z najnowszych komunikatów dotyczących sytuacji w Zaporożu wiemy, że z sześciu reaktorów czynne pozostają dwa. Tuż po ataku działał tylko jeden. Ważna jest również informacja dotycząca promieniowania. SNRCU zapewnia, że podczas ostrzału nie doszło do skażenia, a promieniowanie utrzymuje się w normie.



