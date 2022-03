Wojna na Ukrainie. Rosyjski Su-34 zestrzelony pod Czernihowem. Media opisują przeszłość pilota

W sobotę 5 marca około godz. 11:40 w pobliżu Czernihowa zestrzelony został rosyjski samolot Su-34. Jeden z jego pilotów zginął na miejscu, a drugi został ranny i trafił do niewoli. Fragment jego przesłuchania przez ukraińskie służby trafił do mediów. Wynika z niego, że Rosjanin to major Krasnojarcew z jednostki nr 8689. Na pytanie o to, ile bomb zrzucił w okolicach Czernihowa, mężczyzna odpowiada, że żadnej, bo to jego pierwszy lot, a dotychczas patrolował okolice granicy.

Szybko okazało się, że pilot uczestniczył także w wojnie w Syrii, gdzie Rosjanie wspierali siły Baszszara al Asada. Media określają go jako jednego z „asów Putina”. Krasnojarcew w uznaniu jego zasług w trakcie wojny syryjskiej uczestniczył w audiencji z udziałem Asada.

Wojna na Ukrainie. Zestrzelone rosyjskie samoloty

W sobotę Siły Zbrojne Ukrainy informowały o kilku sukcesach w walce przeciwko rosyjskiemu lotnictwu. W obwodzie mikołajowskim ukraińscy żołnierze piechoty morskiej i sił lądowych z dywizji „Południe” zestrzeli cztery śmigłowce wroga. Jeden z żołnierzy Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy miał jednego dnia zestrzelić trzy maszyny.

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy z soboty rano, Ukraińcy zestrzelili około 39 samolotów i 40 śmigłowców.

Czytaj też:

Wiadomo, co z An-225 Mrija. Tak teraz wygląda największy samolot świata RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie