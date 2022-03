NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Najnowsze informacje z 06.03

NA ŻYWO: Wojna Rosja Ukraina

06:59 „Wylatując składam podziękowania ministrowi spraw zagranicznych Zbigniewowi Rau i Polakom za waszą hojność. Polska jest kluczowym sojusznikiem NATO i ważnym partnerem, i będziemy wspólnie pracować, by odpowiedzieć na rosyjską agresję wobec Ukrainy oraz udzielać pomocy narodowi ukraińskiemu” – napisał na Twitterze sekretarz stanu USA Antony Blinken kończąc w niedzielę przed świtem swoją wizytę w Polsce.



twitter.com 06:48 W nocy z soboty na niedzielę prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.



Wojna na Ukrainie. Biden rozmawiał z Zełenskim. Był szczególnie zadowolony z jednej decyzji 06:35 Rosja planuje zdobyć zaporę elektrowni wodnej w Kaniowie – poinformowała niemiecka agencja prasowa DPA powołując się na raport sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy. Zapora znajduje się około 150 kilometrów na południe od Kijowa na rzece Dniepr. 06:22 Radio Wolna Europa zawiesza działalność w Rosji. Jak podaje „The Kyiv Independent” Powodem ma być wszczęcie postępowanie upadłościowego przeciwko zarejestrowanemu w Rosji serwisowi przez służby podatkowe i zwiększenie naciski na dziennikarzy radia przez policję. 06:11 Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Joe Bidenem. 06:03 We wsi w obwodzie sumskim Rosjanie utworzyli z mieszkańców „żywą tarczę”, aby chronić system S-300 – donosi przewodniczący administracji państwowej obwodu sumskiego Dmytro Żywicki 05:55 Financial Times donosi, że Polska i Stany Zjednoczone omawiają możliwość dostarczenia Ukrainie myśliwców. 05:40 Nocą Charków znalazł się pod ostrzałem rosyjskiego lotnictwa - donosi agencja Unian. Jednym z celów był blok. 05:22 Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przygotował swój plan działania w sprawie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Składa się on z sześciu punktów i zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu liderom Kanady, Holandii i Europy Środkowej. W eseju dla "The New York Times" Johnson opisał główne założenia. To m.in. wsparcie militarne i ekonomiczne dla Ukrainy, wprowadzenie nowych sankcji, a także budowa dyplomatycznej ofensywy przy równoczesnym wzmacnianiu zdolności wojskowej państw Europy Środkowej. 05:13 Rosjanie zniszczyli elektrociepłownię w Ochtyrce. Zginęło pięciu pracowników. Mieszkańcy nie mają ogrzewania. W części domów brakuje także prądu i wody.