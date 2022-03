Ukraina uruchamia specjalną stronę internetową. Cenne informacje dla rodzin rosyjskich żołnierzy

Trwa jedenasty dzień wojny na Ukrainie. Podczas gdy Rosjanie strzelają do cywilów i bombardują domy mieszkalne, przedszkola, szkoły i szpitale, Ukraińcy starają się przekazać Rosjanom, co tak naprawdę dzieje się ma Ukrainie. Pojawiły się już zapowiedzi, że Ukraina wyda jeńców wojennych, ale żeby tak się stało, ich rodziny będą musiały odebrać ich z Ukrainy. Teraz powstała strona internetowa, na której można sprawdzić, kto został wzięty do niewoli.

Ukraina otworzyła stronę internetową z informacjami o jeńcach wojennych

Rada Bezpieczeństwa narodowego i Obrony Ukrainy uruchomiła stronę internetową o nazwie Okupant dostępną pod adresem invaders-rf.com, która dostępna jest w języku ukraińskim i rosyjskim. Można na niej znaleźć listę rosyjskich żołnierzy, którzy są obecnie ukraińskimi jeńcami.

Na liście pojmanych znajduje się 245 wojskowych Putina. Oprócz imienia i nazwiska na stronie widoczna jest data urodzenia, funkcja, jaką pełnił w armii, a także numer bazy wojskowej. Ukraińcom nie udało się ustalić tożsamości wszystkich pojmanych.

Oprócz tego, przy wielu nazwiskach pojmanych żołnierzy dostępne są nagrania, na których widać jeńców. To może ułatwić identyfikację, a równocześnie rodziny pojmanych od razu będą wiedziały, w jakim stanie są ich najbliżsi. Dodatkowo przy nazwisku każdego jeńca dostępna jest możliwość zostawienia danych kontaktowych. Dzięki temu będzie możliwe nawiązanie kontaktu pojmanego z jego krewnymi.

Na stworzeniu listy jeńców działania Ukraińców się nie kończą. Doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz zapowiedział, że na terenie kraju zostaną utworzone obozy dla jeńców. W opublikowanym nagraniu poinformował, że pojmane zostały setki rosyjskich wojskowych.

