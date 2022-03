Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski zwraca się do Rosjan: Nie przegapcie tej możliwości

W niedzielę, w 11 dniu obrony przed rosyjską agresją prezydent Ukrainy wygłosił codzienne orędzie do narodu. – Co nocy rozmawiam z przywódcami najważniejszych państw, z liderami biznesu. W trakcie wszystkich dni wojny nie ma takiej chwili, aby Ukraina nie czuła, jakie wsparcie otrzymuje – mówił Wołodymyr Zełenski. – Tej nocy kolejny raz rozmawiałem z prezydentem USA Joe Bidenem. Jestem bardzo wdzięczny za przygotowanie kolejnych sankcji – dodał.

Wojna Rosja - Ukraina. Zełenski: Świat ma siłę, żeby zamknąć niebo dla rosyjskich rakiet

Zełenski mówił też o swoich rozmowach z amerykańskimi senatorami. – Byli maksymalnie zainteresowani tym, żeby nas konkretnie wspomagać – stwierdził. – Świat ma siłę, żeby zamknąć niebo dla rosyjskich rakiet i rosyjskich samolotów bojowych. Ukraina potrzebuje samolotów, to bardzo proste – dodał.

Ukraiński prezydent opowiedział też o swojej rozmowie z Elonem Muskiem. – Bardzo dobra rozmowa z Elonem Muskiem. Rozmawialiśmy też o tym, jak teraz sobie radzić i jak będziemy współpracować już po wojnie, po naszym zwycięstwie – mówił Zełenski. – Wsparcie dla Ukrainy od globalnego biznesu, od liderów wiodących spółek jest tak samo ważne, jak wsparcie od wiodących państw świata – dodał.

Wojna na Ukrainie. Zełenski zwraca się do Rosjan

– Już wybraliśmy naszą przyszłość. Ale nadal walczymy o teraźniejszość – podkreślił ukraiński prezydent. – Walczymy o to, gdzie będzie przebiegać granica między życiem a niewolą – dodał.

Ukraiński prezydent zwrócił się też do Rosjan. – To nie tylko nasz wybór. Obywatele Federacji Rosyjskiej dokonują dokładnie tego samego wyboru tu i teraz. W tych dniach i godzinach. Wyboru między życiem i niewolą. Dzisiaj, jutro, w najbliższym tygodniu. To czas, w którym można jeszcze zwyciężyć zło bez strat, których nie da się odzyskać. Kiedy za wypowiedziane stanowisko grożą ci zwolnieniem, a jeszcze nie gułagiem, stratami materialnymi, a nie utratą życia – mówił.

Zełenski zachęca Rosjan do protestów. – Nie przegapcie tej możliwości. Przyjaciele, rodzina, wszyscy powinni słyszeć, co o tym myślicie. My, Ukraińcy chcemy pokoju. Rosjanie, dla was to nie jest tylko walka o pokój na Ukrainie. To walka o wasz własny kraj, o najlepsze, co w nim było. O wolność i dobrobyt. Jeżeli będziecie milczeć dzisiaj, to jutro w waszym imieniu będą mówić o waszej biedzie, odpowiadać będą wyłącznie represjami. Nie milczcie – zaapelował.

