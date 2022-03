Wojna na Ukrainie. Rosyjskie wojsko ostrzelało lotnisko w Winnicy. Jest reakcja Zełenskiego

Prezydent Ukrainy poinformował, że na lotnisko w Winnicy, w środkowej Ukrainie, spadło osiem rakiet. Wołodymyr Zełenski nazwał atak „brutalnym i cynicznym” i przekazał, że obiekt został „w pełni zniszczony”. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania i zdjęcia, na których widać potężne kłęby czarnego dymu unoszące się nad terenem lotniska.

Wojna na Ukrainie. Zełenski ponawia apel o zamknięcie nieba

– Oni nadal niszczą naszą infrastrukturę, nasze życie, które budowaliśmy my, nasi ojcowie, dziadowie i babcie, pokolenia Ukrańców – wskazał. Prezydent ponownie zaapelował do NATO o zamkniecie nieba nad Ukrainą. – Zamknijcie je dla wszystkich rosyjskich rakiet, dla rosyjskiej techniki wojskowej, dla wszystkich terrorystów. Stwórzcie humanitarną strefę powietrzną – bez rakiet, bez bomb – wzywał Zełenski.

Prezydent podkreślił, że bronienie ludności ukraińskiej to „obowiązek humanitarny”. – Możecie to zrobić. Jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli nie dacie nam chociażby spokoju tam, żebyśmy byli w stanie sami się bronić, to wniosek: też chcecie, żeby nas jak najwięcej ginęło. Ta odpowiedzialność leży też na wszystkich politykach świata, na wszystkich liderach Zachodu. Dzisiaj i zawsze – oświadczył Zełenski.

Ukraińska Prawda i Ukrinform poinformowały też, powołując się na szefa Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej, że rakieta spadła również na obiekt wojskowy w mejscowości Hawryszówka, w pobliżu Winnicy.

Wojna Rosja – Ukraina. 11. dzień walk

Mija jedenasta dobra od agresji Rosji na Ukrainę. Armia rosyjska kontynnuje ataki i ostrzał na cele cywilne i wojskowe. Rosja nie dotrzymuje uzgodnień w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych i konieczne było przerwanie ewakuacji ludności m.in. z Mariupola. Sytuacja w tym mieście jest dramatyczna - nie ma wody, prądu, ogrzewania, kończy się żywność.

Świat nie ustaje w wysiłkach mających na celeu powstrzymanie Władimira Putina przed dalszą eskalacją działań wojennych. W sobotę na rozmowę z nim poleciał do Moskwy premier Izraela Naftali Benett. Z kolei w niedzielę z prezydentem Rosji telefonicznie rozmawiał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan.

