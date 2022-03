Papież Franciszek zabrał głos ws. wojny na Ukrainie. „Płyną rzeki krwi i łez”

Trwa jedenasty dzień wojny na Ukrainie. Rosja zaatakowała sąsiedzki kraj, a swoje działanie określa kłamliwym hasłem „specjalnej operacji”. Takie określenie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, a wpisuje się jedynie w narrację Kremla. Rosyjscy żołnierze atakują zarówno obiekty wojskowe jak również cywilne.

Wojna na Ukrainie. Papież Franciszek zabrał głos

– Po Ukrainie płyną rzeki krwi i łez. To nie jest operacja wojskowa, ale wojna, która sieje śmierć, zniszczenie i nieszczęście – powiedział papież Franciszek. Papież podkreślił, że Ukraina potrzebuje pomocy humanitarnej, a zapotrzebowanie na nią rośnie z godziny na godzinę. Zaapelował również o przestrzeganie prawa międzynarodowego. – Wojna to szaleństwo – stwierdził Franciszek i dodał, że Stolica Apostolska jest gotowa do dołożenia wszelkich starań, aby oddać się służbie pokoju.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Papież podczas swojego przemówienia nie użył słowa „Rosja”, do czego odniósł się ambasador Ukrainy w Watykanie. – Nawet jeśli papież nie wypowiedział słowa „Rosja”, wszyscy na świecie wiedzą, kim jest agresor, który nas najechał i kto rozpoczął tę niesprowokowaną wojnę – powiedział Andriej Jurasz. Ambasador Ukrainy w Watykanie wyraził papieżowi wdzięczność, że sytuację na Ukrainie jednoznacznie określił mianem „wojny”.

Kilka dni temu papież udał się osobiście do ambasady Rosji przy Stolicy Apostolskiej, łamiąc w ten sposób protokół dyplomatyczny. Franciszek przekazał wówczas ambasadorowi swoje zaniepokojenie wojną na Ukrainie.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport