Wojna na Ukrainie. Rosjanie ostrzelali Gradami instytut, w którym znajduje się instalacja jądrowa

Od kilku dni Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, znajduje się pod ciężkim ostrzałem. „Po raz kolejny rosyjsko-terrorystyczne wojska prowadzą punktowe uderzenia w jądrowe obiekty Ukrainy” – oświadczyła w niedzielę Służba Bezieczeństwa Ukrainy (SBU) we wpisie na Faceboku.

Wojna na Ukrainie. Ostrzelany instytut z instalacją jądrową

W komunikacie przekazano, że Rosjanie ostrzelali Narodowe Centrum Badawcze w Charkowskim Instytucie Fizyki i Technologii. Znajduje się tam badawcza instalacja jądrowa „Źródło neutronów”, z reaktorem, który ma załadowane 37 zestawów z paliwem jądrowym. Służba bezpieczeństwa poinformowała, że Rosjanie dokonali ostrzału z wyrzutni rakietowych Grad. „Zniszczenie obiektu jądrowego i rezerw materiałów jądrowych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej na dużą skalę” – oświadczyła SBU.

Po agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego, instalacja w charkowskim instytucie została wyłączona i zabezpieczona. Wyłączony został także reaktor badawczy w kijowskim Instytucie Badań Jądrowych.

Ukraińskie obiekty jądrowe celem Rosjan

Rosjanie przejęli już kontrolę nad dwoma obiektami jądrowymi. Już pierwszego dnia agresji weszli na teren Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, a 4 marca nad ranem wdarli się do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Żaden z obiektów nie został uszkodzony, a promieniowanie nie wzrosło. W niedzielę doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowicz stwierdził, że Rosjanie nie zamieszają poprzestać na zajęciu Czarnobyla i elektrowni w Zaporożu. Jak mówił, ich kolejnym celem ma być Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa znajdująca się w obwodzie mikołajowskim, około 80 km od Mikołajowa. Obiekt ma obecnie trzy reaktory o mocy 950 MW.

Ochrona i zabezpieczenie ukraińskich obiektów jądrowych miało być – jak przekazał Reutersowi urzędnik z biura Emmanuela Macrona – jednym z tematów rozmowy prezydenta Francji z Władimirem Putinem, która odbyła się w niedzielę.

Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Najnowszy komunikat PAA

Od momentu przejęcia przez Rosjan strefy wykluczenia wraz z elektrownią atomową w Czarnobylu Polska Agencja Atomistyki stale informuje o aktualnej sytuacji związanej z promieniowaniem nad Polską. W nidzielę po południu poinformowano, że „nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej”. „Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska” – podkreślono.

