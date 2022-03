Poruszający wpis Ołeny Zełenskiej. „Rosyjscy okupanci zabijają ukraińskie dzieci"

Ołena Zełenska za pośrednictwem Instagrama opisała zbrodnicze ataki żołnierzy rosyjskich na ludność cywilną. „Rosyjscy okupanci zabijają ukraińskie dzieci. Świadomie i cynicznie. 18-miesięczny Kirill z Mariupola został pilnie zabrany przez rodziców do szpitala. Został ranny w wyniku ostrzału, a lekarze nie mogli nic zrobić. Alicja z Ochtyrki. Mogła skończyć osiem lat. Zginęła podczas ostrzału wraz ze swoim dziadkiem, który ją chronił” – opisała pierwsza dama Ukrainy.

Ołena Zełenska zabrała głos. Wpis poświęciła dzieciom, które zabili rosyjscy żołnierze



Ołena Zełenska wspomniała także o dziewczynce o imieniu Polina. Dziecko zginęło podczas ostrzału Kijowa. Śmierć ponieśli również jej rodzice i brat. Siostra dziewczynki jest w stanie krytycznym. 14-letni Arseniy został uderzony w głowę odłamkiem pocisku, a lekarze nie mogli mu pomóc ze względu na trwający ostrzał. „Arseniy wykrwawił się. „Sofia, 6 lat. Ona wraz z półtoramiesięcznym bratem, matką, babcią i dziadkiem zostali zastrzeleni w samochodzie” – czytamy dalej.

„Muszę wam o tym powiedzieć. Na Ukrainie zginęło już co najmniej 38 dzieci. A liczba ta może w tej chwili wzrosnąć z powodu ostrzału naszych spokojnych miast! Gdy ludzie w Rosji mówią, że ich wojska nie szkodzą ludności cywilnej, pokażcie im te zdjęcia! Pokażcie im twarze dzieci, którym nie dano nawet szansy dorosnąć” – napisała Olena Zełenska i podkreśliła konieczność stworzenia korytarzy humanitarnych.

Pierwsza dama Ukrainy zwróciła się do wolnych mediów na całym świecie. „Przekażcie tę straszną prawdę: Rosyjscy najeźdźcy zabijają ukraińskie dzieci. Powiedzcie to rosyjskim matkom — niech wiedzą, co dokładnie robią ich synowie tutaj, w Ukrainie. Pokażcie te zdjęcia rosyjskim kobietom — wasi mężowie, bracia, rodacy zabijają ukraińskie dzieci!" — napisała żona prezydenta Ukrainy. Na zakończenie Ołena Zełenska zwróciła się do NATO z apelem o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą.

