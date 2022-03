NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Ukraińcy odbili jedno miasto. Najnowsze informacje z 7 marca

– Nie wybaczymy. Nie wybaczymy setek ofiar, tysięcy rannych. Bóg nie wybaczy ani dzisiaj, ani jutro, ani nigdy. I zamiast wybaczenia przyjdzie dzień sądu. Jestem tego pewien – powiedział Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu

Doradca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Ukrainy Anton Heraszczenko ostrzegł przed prowokacjami, których może dopuścić się Rosja w celu „usprawiedliwienia” agresji na Ukrainę

Ukraiński negocjator David Arakhamia zaznaczył w rozmowie z Fox News, że „Ukraina nie chce iść na kompromis w sprawie swojej integralności terytorialnej w rozmowach z Rosją”, ale jest „otwarta” na dyskusję na temat swojej ewentualnej obecności w NATO

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Vadym Denysenko powiedział, że Rosja przygotowuje się do ataku na Kijów. Świadczy o tym koncentracja wojsk w okolicach miasta



W niedzielę w wielu miejscach w Rosji odbyły się antywojenne protesty. Zatrzymano kilka tysięcy osób w kilkudziesięciu miastach. Przeciwko okupantowi protestowali też Ukraińcy



Po rozmowie Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem Pałac Elizejski przekazał w komunikacie, że prezydent Rosji zgodził się, by MAEA rozpoczęła prace w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa ukraińskim elektrowniom jądrowym. Z kolei według AFP i „NYT” Putin miał powiedzieć Macronowi, że planuje osiągnąć swoje cele na Ukrainie „poprzez negocjacje lub wojnę”

6:24 Białoruska Nexta: Silna eksplozja w Ługańsku. Wygląda na to, że pali się skład ropy



Rosyjska armia ogłasza zawieszenie broni od godz. 10.00 czasu moskiewskiego dla zorganizowania korytarzy humanitarnych z Kijowa, Mariupola, Charkowa i Sum - przekazała agencja RIA Nowosti



wprost.pl 6:08 33-letnia Ivanka Kolisnyk bez snu i zbędnych postojów przez kilka dni jechała, by ratować swoje dzieci, które wojna zastała w trakcie odwiedzin u jej rodziców w centralnej Ukrainie. Więcej w reportażu Uwagi! TVN:



Uwaga! TVN: Przejechała pięć krajów, żeby ratować własne dzieci. Teraz chce walczyć za wolną Ukrainę 5:52 Z informacji „Wall Street Journal” wynika, że Rosja rekrutuje Syryjczyków do walki na Ukrainie. W ten sposób Władimir Putin chce zdobyć największe ukraińskie miasta, w tym przede wszystkim Kijów



wprost.pl 5:42 50 rosyjskich dyplomatów, w tym członkowie ich rodzin, wraca do Moskwy z Nowego Jorku, donosi CNN, powołując się na agencję informacyjną RIA 5:31 Tak wygląda dworzec w Charkowie - Ukraińcy czekają na pociągi, aby móc wyjechać z kraju po inwazji Rosji



twitter.com 5:25 CNN: Według danych FlightRadar24 rosyjski samolot rządowy z tamtejszymi dyplomatami wydalonymi ze Stanów Zjednoczonych wyleciał z lotniska imienia Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku 5:22 Ukraińska Prawda: Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że z powodu dużych strat rosyjskiego wojska w wojnie z Ukrainą Kreml zarządził tajną mobilizację w Kraju Krasnodarskim w Rosji 5:16 Ukrinform: Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły miasto Czuchujew w obwodzie charkowskim. Strona rosyjska poniosła duże straty ludzkie i sprzętowe 5:11 Dziś o 12:00 odbędzie się posiedzenie Rady Ministrów dot. przyjęcia projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostanie on skierowany niezwłocznie do prac na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu Sejmu – poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller 5:06 Brytyjski premier Boris Johnson omówił w niedzielę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim swój sześciopunktowy plan działań, który ma sprawić, że agresja Rosji skończy się porażką — przekazało biuro Johnsona.

Wołodymyr Zełenski w ostrym przemówieniu. „Bóg nie wybaczy ani dzisiaj, ani jutro, ani nigdy”