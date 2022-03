Polacy za akcesją Ukrainy do UE i NATO? Wyniki najnowszego sondażu są jednoznaczne

IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” postanowił sprawdzić, jak Polacy postrzegają kwestię członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Z przeprowadzonego badania wynika, że polskie społeczeństwo jest w tej sprawie niemal jednomyślne: 85 procent respondentów opowiada się „zdecydowanie” (56,9 proc.) lub „raczej” (28,3 proc.) za akcesją. Przeciwnego zdania jest 7,6 proc. badanych (5,8 proc. raczej się nie zgadza, a 1,8 proc. nie zgadza się zdecydowanie). 7,2 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

– W tym nie ma żadnej kalkulacji, my szczerze uważamy, że Ukraina to kraj europejski i że w naturalny sposób powinna się znaleźć w Unii Europejskiej – mówi politolog dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i członkini Team Europe.

Podobnie wygląda opinia polskiego społeczeństwa o akcesji Ukrainy do NATO. 74,5 proc. badanych uważa, że Ukraina powinna być przyjęta do NATO (40 proc. zgadza się z tym zdaniem zdecydowanie, a 34,5 proc. raczej się zgadza). Przeciw przyłączeniu naszego sąsiada do NATO opowiada się 13,9 proc. respondentów (10,4 proc. raczej się nie zgadza, a 3,5 proc. zdecydowanie). 11,6 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

W poniedziałek 28 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej. Pod dokumentem podpisali się także przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk i premier Denys Szmyhal. „Ukraińcy już dawno udowodnili, że wszyscy stanowimy integralną część wspólnoty europejskiej. Nadszedł czas, żeby przelać to na papier. Ukraina ubiega się o członkostwo w ramach specjalnej procedury” – czytamy w oświadczeniu premiera.

Ruch ukraińskich władz poparł również Petro Poroszenko, który przypomniał na Twitterze, że jako piąty prezydent Ukrainy podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. „Wzywam przywódców europejskich do natychmiastowego rozpatrzenia wniosku Ukrainy i rozpoczęcia procesu negocjacji przedakcesyjnych. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest najlepszą gwarancją niepodległości i dobrobytu narodu ukraińskiego” – zaapelował Poroszenko.

