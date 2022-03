Nie powinniśmy bać się konfrontacji z Rosją. „Okres ochronny na Moskali dobiegł końca”

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken daje zielone światło dla dostaw samolotów bojowych na Ukrainę. Powinniśmy natychmiast, choć dyskretnie skorzystać z tej okazji. To nie jest żadne podżeganie do wojny. Wojna już się toczy. Zamiast więc uważać, żeby „nie prowokować Moskwy”, trzeba podjąć ryzyko i zrobić wszystko, by wojnę wygrać. Zanim wróg przeniesie ją na nasze terytorium. Bo to będzie dla Polski katastrofa, niezależnie od potęgi i skuteczności naszych sojuszy.