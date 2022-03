Ukraina „zgasła” z dnia na dzień. Wymowne zdjęcia satelitarne

W obliczu stałego ostrzału i prowadzonych bombardowań budynków mieszkalnych, szpitali, szkół, czy przedszkoli wiele osób postanowiło skryć się pod ziemią. W bunkrach, piwnicach czy na stacjach metra chowają się setki tysięcy, jeśli nie miliony osób. Podczas ataków Rosji samorządowcy często zwracają się do mieszkańców z apelem, aby wyłączali światło w domach. Niejednokrotnie z powodu działań wojennych dochodzi również do odcięcia dostępów do wody, czy prądu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Ukraina „zgasła”.

Ukraina mniej widoczna z przestrzeni kosmicznej

W poniedziałek 7 marca w mediach społecznościowych pojawiło się zestawienie dwóch zdjęć satelitarnych. Na obu widać Ukrainę. Pierwsze ujęcie pochodzi z lutego 2022 roku. Kolejne zostało uchwycone w marcu 2022 roku.

Zestawienie obu fotografii pokazuje, jak na naszych oczach Ukraina „zgasła” z powodu wojny. Ludzie schowali się w schronach. Wyłączane jest oświetlenie miejskie, a w wielu miejscach nie ma dostępu do prądu. To wszystko sprawiło, że kraj ten jest znacznie słabiej widoczny z kosmosu.

twitter

Wojna na Ukrainie. Rosja odnosi dotkliwe straty

Rosjanie od pierwszego dnia wojny na Ukrainie ponoszą ogromne straty. Na profilu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na Twitterze został opublikowany najnowszy raport dotyczący bilansu wojennego. Rosja miała stracić 11 tysięcy żołnierzy. Pośród rosyjskich strat jest również 290 czołgów, 999 pojazdów opancerzonych, 68 helikopterów i 46 samolotów.

Z danych, jakie pozyskało CNN, wynika, że na terenie Ukrainy znajduje się obecnie 95 proc. wszystkich zasobów wojskowych, jakie Rosja przeznaczyła na przejęcie kontroli nad tym krajem.