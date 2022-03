Wojna na Ukrainie. Do sieci trafiło poruszające zdjęcie z Charkowa

Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie do Polski trafiło już ponad milion uchodźców. Rekordową liczbę osób odprawiono 6 marca. W niedzielę do naszego kraju przedostało się ponad 142 tysiące osób. Życie cywilów jest zagrożone i nic nie wskazuje, by w kolejnych dniach uciekających było mniej. – Ruch na granicy polsko-ukraińskiej rośnie, dzisiaj do godz. 07.00 do Polski przyjechało Ukrainy 42 tys. osób – przekazała Straż Graniczna.

Ucieczka przed wojną. Uchodźcy nie mieszczą się na peronie

Poruszające zdjęcie z Charkowa opublikował białoruski niezależny kanał Nexta. Na peronie drugiego co do wielkości miasta w Ukrainie zebrał się tłum czekających na pociąg. Ludzi było tak dużo, że fotograf ledwo zdołał uchwycić wszystkich. Kolejne fale uchodźców to w dużej mierze osoby, które na własne oczy zobaczyły okrucieństwa wojny.

– Samoloty ciągle latają, wystrzeliwane są rakiety, wystrzeliwane są granaty, uderzane są budynki mieszkalne – opowiadał o sytuacji w mieście mer Charkowa.

twitter

Od kilku dni miasto było pod ciężkim ostrzałem. W niedzielę Rosjanie zaatakowali teren instytutu naukowego, gdzie znajduje się badawcza instalacja jądrowa. Od 24 lutego jest ona wyłączona.

W poniedziałek 7 marca Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że po nocnym, zmasowanym bombardowaniu obwodu charkowskiego zginęło co najmniej osiem osób. Zniszczone zostały domy mieszkalne, budynki administracyjne i placówki medyczne. Cztery osoby zginęły, stojąc w kolejce do supermarketu „Chazar” - poinformowało biuro prokuratora generalnego Ukrainy w serwisie Telegram.

Część uchodźców trafiła do Niemiec

Europa mierzy się z kryzysem humanitarnym wywołanym przez wojnę na Ukrainie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec poinformowało, że do niedzieli policja zarejestrowała 37 786 Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju. Dane mogą być niedoszacowane.

Komisarz ONZ ds. uchodźców Filippo Grandi określił sytuację dotkniętych przez rosyjską agresję jako „najszybciej narastający kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej”.

