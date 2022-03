Unia Europejska zajmie się wnioskiem Ukrainy w „najbliższych dniach”

„Unia Europejska z całą mocą wspiera starania Ukrainy o złagodzenie cierpienia ludności cywilnej wywołanego rosyjską agresją oraz o zapewnienie bezpieczeństwa nuklearnego w kraju” – napisał Charles Michel po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim. „Solidarność i przyjaźń UE z Ukrainą jest niepodważalna i nieustająca” – dodał.

Michel odniósł się również do wniosku Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej, podkreślając, że kraje wspólnoty zajmą się nim w najbliższych dniach.

Rozmowę podsumował również krótko Wołodymyr Zełenski. „Rozmawialiśmy o zagrożeniu nuklearnym, bombardowaniach ludności cywilnej i kluczowych obiektów infrastruktury publicznej. Musimy to powstrzymać. Podniosłem również kwestię członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Ukraińcy na to zasługują” – napisał Zełenski w tweecie.

Wojna na Ukrainie. W sprawie Ukrainy brak jednomyślności w UE

Jak donosi amerykański Bloomberg, proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej może zostać utrudniony brakiem jednomyślności w kluczowej sprawie. Nie wszyscy zgadzają się na wdrożenie przyspieszonej ścieżki przyjęcia Ukrainy do struktur UE. Bloomberg powołując się na swoje źródła wśród europejskich dyplomatów twierdzi, że m.in. Niemcy i Holandia chcą, by najpierw wykonana została analiza gotowości Ukrainy do przystąpienia do wspólnoty europejskiej. Część krajów wolałaby skupić się na zakończeniu wojny, a nie na wszczynaniu procesu, który może potrwać nawet dekadę.

Z drugiej strony, zwolennicy przyspieszonego trybu podkreślają, że rozpoczęcie procesu miałoby bardzo duże symboliczne znaczenie. Stanowiłoby to umocnienie solidarnościowej postawy krajów europejskich z Ukrainą. Grupie państw najgłośniej wspierających dążenia Ukrainy przewodzi Polska obok Litwy, Łotwy i Estonii.

Wniosek Ukrainy zostanie najprawdopodobniej omówiony podczas zbliżającego się szczytu przywódców krajów członkowskich, który rozpocznie się w czwartek pod Paryżem.

