Wojna na Ukrainie. Władimir Putin rozmieścił na Ukrainie 100 proc. wcześniej zgromadzonych wojsk

Według szacunków Rosja przed inwazją na Ukrainę zgromadziła wokół jej granic ponad 150 tys. żołnierzy. Wysoki rangą przedstawiciel obrony USA powiedział agencji Reutera, że 100 proc. tych sił zostało rozmieszczonych przez Władimira Putina na Ukrainie. – To obecnie nasze najlepsze szacunki – powiedział pragnący zachować anonimowość urzędnik.

6 marca Washington Examiner informował, że przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie, w pobliżu jej granic, w Rosji i na Białorusi stacjonowało wcześniej 170 tys. osób. W niedzielę poziom rozmieszczenia tych sił na terytorium Ukrainy wynosił 95 proc.

Wojna Rosja – Ukraina. USA wzmacniają swoją obecność wojskową w Europie

W weekend Pentagon wysłał do Europy kolejnych żołnierzy. Łącznie USA posiadają na Starym Kontynencie około 100 tys. żołnierzy. Stany Zjednoczone starają się zapobiec rozprzestrzenieniu wojny na kraje NATO.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken dał w niedzielę członkom Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przede wszystkim Polsce, zielone światło na wysłanie myśliwców MiG-29 na Ukrainę w ramach wsparcia. Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podkreślił, że na razie nasz kraj nie wysłał żadnego samolotu, a decyzja w tej sprawie powinna zapaść na szczeblu NATO i być jednolita dla wszystkich krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wojna na Ukrainie. 1,7 mln uchodźców uciekło z kraju

Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podała, że od początku wojny do kraju wróciło ponad 143 tys. osób, z czego 80 proc. to mężczyźni. Agencja ONZ ds. Uchodźców donosi, że w ciągu 11 dni od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji z Ukrainy uciekło 1,7 mln osób. To największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej.

