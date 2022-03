Wojna na Ukrainie. Poruszające przemówienie Wołodymyra Zełenskiego. „Dla Rosji to jest jak koszmar”

– Dzisiaj to już dwunasty wieczór naszej walki, naszej walki przeciwko inwazji. Wszyscy jesteśmy na miejscu, wszyscy pracujemy, każdy jest tam, gdzie powinien. Jestem w Kijowie, moi ludzie są ze mną, obrona terytorialna na miejscu, wojskowi na pozycjach, nasi bohaterowie, lekarze, ratownicy, transportowcy, dyplomaci, dziennikarze – wszyscy walczymy. Wszyscy pracujemy nad naszą wygraną, która na pewno przyjdzie – powiedział Wołodymyr Zełenski w najnowszym przemówieniu do narodu.

Wojna na Ukrainie. Najnowsze przemówienie Wołodymyra Zełenskiego

Prezydent Ukrainy mówił o tych obywatelach, którzy wyrażają sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. – Każdy Ukrainiec i każda Ukrainka, którzy wczoraj, dzisiaj oraz jutro protestują i będą protestować przeciwko okupantowi to bohaterowie. My krzyczymy przeciwko okupantom razem z wami – kontynuował Wołodymyr Zełenski. – Na terenie naszego kraju pojawił się tak silny ruch narodowy, taki wyraźny przejaw ukraińskości, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Dla Rosji to jest jak koszmar. Oni zapomnieli, że my się nie boimy czołgów, moździerzy, karabinów. Dla nas najważniejsza jest prawda – podkreślił prezydent Ukrainy.

– Nienawiść, którą oni przynieśli z bombami, nie zostanie w naszych pięknych miejscach. Nie będzie ani jednego widocznego śladu. Nienawiść nie jest nasza. Nie będzie u nas nienawiści i nie będzie żadnego śladu... My to wszystko wybudujemy – mówił prezydent Ukrainy.

