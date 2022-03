NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Ważny generał zabity pod Charkowem, Putin zwraca się do matek żołnierzy

Andrzej Duda podczas spotkania z dziennikarzami w Pałacu Prezydenckim poinformował, że złożył do marszałek Elżbiety Witek wniosek o zwołanie Zgromadzenia Narodowego. Już wówczas wiadomo było, że prezydent zamierza wygłosić orędzie w związku z rocznicą wstąpienia Polski do NATO, ale nie będzie to jedyny wątek przemówienia. Andrzej Duda ma nawiązać również do bieżących wydarzeń na Ukrainie

Wysoki rangą przedstawiciel obrony USA poinformował, że Rosja wprowadziła na terytorium Ukrainy wszystkich żołnierzy, których zgromadziła u granic Ukrainy jeszcze przed wojną. Według szacunków chodzi o 150 tys. osób



Joe Biden rozmawiał z Emmanuelem Macronem, Olafem Scholzem i Borisem Johnsonem. Politycy zgodzili się, że Rosja musi ponosić kolejne koszty związane z wojną na Ukrainie

– Nienawiść, którą oni przynieśli z bombami, nie zostanie w naszych pięknych miejscach. Nie będzie ani jednego widocznego śladu. Nienawiść nie jest nasza. Nie będzie u nas nienawiści i nie będzie żadnego śladu... My to wszystko wybudujemy – powiedział prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na jedność narodu w obliczu zagrożenia

Doradca prezydenta Ukrainy poinformował o zakończeniu trzeciej tury negocjacji z Rosją. „Odnotowano niewielkie pozytywy w kontekście korytarzy humanitarnych” — zaznaczył Mychajło Podoliak

Premier Węgier zezwolił na przerzucenie sił NATO do Węgier. Viktor Orban podpisując dekret, pozwolił także na przewożenie broni pomiędzy państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednak zabroniony będzie bezpośredni tranzyt na Ukrainę

5:41 Rosyjskie samoloty zbombardowały w nocy z poniedziałku na wtorek miasta Sumy i Ochtyrka zabijając co najmniej 14 osób i wyrządzając znaczne zniszczenia. Wśród ofiar są dzieci - przekazały miejscowe władze. 5:28 Przy okazji międzynarodowego dnia kobiet Władimir Putin zwrócił się do matek i żon rosyjskich żołnierzy, którzy biorą udział w inwazji na Ukrainę. — Możecie być z nich dumne, tak jak dumny jest z nich cały kraj i martwi się o nich razem z wami — powiedział prezydent Rosji w poniedziałkowym wystąpieniu telewizyjnym. Zapowiedział także, że nie będzie dodatkowego poboru rezerwistów do wojska 5:27 W trakcie walk pod Charkowem zginął gen. Witalij Gierasimow. To rosyjski generał dywizji, szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy 41. Armii z Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji. Kilku wyższych oficerów armii rosyjskiej również zostało zabitych i rannych – poinformowało ukraińskie ministerstwo obrony 5:24 twitter.com 5:18 Ukraina poinformowała Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA), że nowy ośrodek badań jądrowych został uszkodzony w wyniku ostrzału w Charkowie – powiedział dyrektor generalny Rafael Mariano Grossi 5:14 Dzisiaj Sejm rozpocznie zaplanowane na dwa dni posiedzenie. We wtorek przedmiotem obrad izby będzie m.in. projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rada Ministrów przyjęła ten projekt w poniedziałek.

