Wojna na Ukrainie. Kolejne starcia w Charkowie. Ważny rosyjski generał został zabity

Ukraińskie Ministerstwo Obrony przekazało, że generał Witalij Gierasimow nie żyje. Szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy 41. Armii z Centralnego Okręgu Wojskowego Rosji został zabity podczas starć w Charkowie. Wojskowy brał wcześniej udział w rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii, walczył także w II wojnie czeczeńskiej. Władze Rosji przyznały mu medal za udział w aneksji Krymu. Strona ukraińska wielokrotnie podkreślała, że Witalij Gierasimow udzielał wsparcia prorosyjskim separatystom, którzy brali udział w walkach w Donbasie.

twitter

Wojna na Ukrainie. Sytuacja w Charkowie

Od kilku dni Charków, drugie co do wielkości miasto Ukrainy, znajduje się pod ciężkim ostrzałem. „Po raz kolejny rosyjsko-terrorystyczne wojska prowadzą punktowe uderzenia w jądrowe obiekty Ukrainy” – oświadczyła w niedzielę Służba Bezieczeństwa Ukrainy (SBU) we wpisie na Facebooku.

W komunikacie przekazano, że Rosjanie ostrzelali Narodowe Centrum Badawcze w Charkowskim Instytucie Fizyki i Technologii. Znajduje się tam badawcza instalacja jądrowa „Źródło neutronów”, z reaktorem, który ma załadowane 37 zestawów z paliwem jądrowym. Służba bezpieczeństwa poinformowała, że Rosjanie dokonali ostrzału z wyrzutni rakietowych Grad. „Zniszczenie obiektu jądrowego i rezerw materiałów jądrowych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej na dużą skalę” – oświadczyła SBU.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie Czytaj też:

Poruszające słowa prezydenta Ukrainy. „Na naszej fladze nie ma krwi, czarnych plam ani swastyk”