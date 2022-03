Niepokojące doniesienia z Ukrainy. „Rosja planuje szturm na Kijów, wyśle najbardziej brutalne jednostki”

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał w najnowszym raporcie, że „Rosjanie przegrupowali się, by zorganizować szturm na Kijów”. Planują wysłać do stolicy najbardziej brutalne jednostki armii rosyjskiej, a także grupy Wagnera i Kadyrowców – stwierdzono. Według ukraińskiej armii wojska rosyjskie na Ukrainie kontynuują ofensywę, ale tempo ich przesuwania się znacznie spadło. Ta ocena sytuacji dotyczy stanu na wtorek 8 marca, na godzinę 6 rano czasu lokalnego.

W raporcie podkreślono, że grupy armii ukraińskiej prowadzą operację obronną w granicach stref operacyjnych: południowej, wschodniej i północnej, na wyznaczonych pozycjach. Na kierunku północnym trwa obrona Czernihowa, a wokół Kijowa obrona utrzymuje się na wyznaczonych pozycjach – zapewnił sztab.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie wykorzystują ludzi jak żywą tarczę

Z kolei doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko poinformował, że siły rosyjskie rozlokowały swój sprzęt między budynkami mieszkalnymi w ukraińskich miejscowościach i wykorzystują cywilów jako żywe tarcze. – Specjalnie stoją w podwórkach, byśmy nie mieli możliwości teraz ich wyprzeć z tych terytoriów. Bo rozumieją, że nie będziemy strzelać do domów, do obiektów cywilnych, do ludzi. I na tym polega cały cynizm sytuacji – tłumaczył. – Nie możemy wielu rzeczy zrobić, bo sprzęt Federacji Rosyjskiej stoi bezpośrednio na podwórkach i Rosjanie wykorzystują ludzi jak żywą tarczę – dodał.

