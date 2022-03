Wojna na Ukrainie. Apel szefa ukraińskiej dyplomacji do świata. „Światło zwycięży ciemność”

Szef MSZ Ukrainy zaapelował do światowego biznesu o zawieszenie lub zerwanie współpracy z Rosją. Dmytro Kułeba tłumaczył, że Rosja wykorzystuje swoje zasoby do m.in. do mordowana ludności cywilnej.