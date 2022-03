Polska gotowa przekazać MiG-29 dla Ukrainy. MSZ stawia warunki

Przypomnijmy, że o d kilku dni trwa zamieszanie wokół tematu przekazania przez Polskę myśliwców MiG-29 dla ukraińskiej armii, o co apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z ust m.in. ważnych urzędników z Unii Europejskiej czy USA padają informacje, że ukraińskie siły powietrzne mogą zostać wzmocnione m.in. przez polskie samoloty. W zamian Polska miałaby otrzymać samoloty od Amerykanów. Do sprawy oficjalnie odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W komunikacie postawiono warunki, pod którymi Polska byłaby gotowa przekazać maszyny.

„Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" – czytamy w komunikacie MSZ.

„Jednocześnie Polska zwraca się do Stanów Zjednoczonych Ameryki o dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn. Rząd Polski zwraca się też do innych państw NATO – posiadaczy samolotów MIG-29 – o podobne działanie” – oświadczyło MSZ.

Nieoficjalne odpowiedzi z USA

Niedługo po tym komunikacie stacja CNN opublikowała krótką wypowiedź anonimowego przedstawiciela departamentu obrony USA. Wynika z niej, że Amerykanie widzieli oświadczenie Polski, ale „tym razem nie mają nic do zaoferowania”. Podsekretarz w departamencie stanu USA Victoria Nuland poinformowała w trakcie wystąpienia przed komisją ds. zagranicznych, że o oświadczeniu Polski dowiedziała się w drodze do Kongresu. Podkreśliła, że decyzja nie była konsultowana z Waszyngtonem. Zaznaczyła, że przygotowywana jest odpowiedź.

Polskie myśliwce dla Ukrainy. Rzecznik Pentagonu: Uczestniczymy w różnych dyskusjach

O kwestię przekazania Ukrainie polskich MiG-ów na poniedziałkowej konferencji prasowej został wprost zapytany rzecznik Pentagonu John Kirby. Wskazał, że zależy to od polskich władz. – Ja nie mogę tutaj wypowiadać w imieniu polskich władz. To, co powiedzieliśmy, to że jest to suwerenna decyzja każdego państwa: Polski, innych państw. Jeśli jakiś kraj chce przekazać samoloty ukraińskim siłom powietrznym, to jest suwerenna decyzja, która mogą podjąć. Stany Zjednoczone nie będą stały na drodze i nie będą przeszkadzały – podkreślił Kirby.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport