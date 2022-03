Polski fortel z przekazaniem MiG-ów Ukrainie. „To presja na Amerykanów”

CNN co prawda szybko podał, że Waszyngton "nie ma w tel chwili nic do zaoferowania", ale jedno dementi w tej sprawie zimy nie czyni. Furtka została otwarta dzięki temu, że Warszawa zareagowała na naciski w sprawie wysłania większego wsparcia dla Ukrainy, jakie wywiera na Biały Dom Kongres. Sekretarz stanu Anthony Blinen próbował przerzucić piłeczkę do Polski, ale nasz rząd ją odbił, zmuszając USA do rozważenia propozycji. Zakłada ona oddanie USA za darmo wszystkich 29 posiadanych przez nas MiG-ów. Oczywiście przeznaczeniem tych samolotów jest udział w walkach nad Ukrainą. Jednak wybieg, zaproponowany przez Warszawę pozwoli zarówno NATO, jak i naszemu rządowi wyprzeć się z bezpośredniego zaangażowania w walkę z Rosją, co mogłoby sprowokować wrogie działania Moskwy.