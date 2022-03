NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Polska może przekazać USA swoje samoloty MiG-29. Najnowsze informacje z 9 marca

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył w komunikacie, że „Polska jest gotowa niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki”. Jednocześnie Polska zwróciła się do USA o „dostarczenie jej używanych samolotów o analogicznych zdolnościach operacyjnych” i zadeklarowała gotowość do „natychmiastowego ustalenia warunków zakupu tych maszyn”. Rząd zwrócił się też do innych państw NATO o „podobne działanie”

Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienie w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu. Zapowiedział, że jego kraj się nie podda i wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zamknięcia nieba nad Ukrainą. Z kolei premier Boris Johnson zapowiedział „plan Marshalla„ dla Ukrainy

Prezydent Joe Biden ogłosił zakazu importu rosyjskiej ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych

Ponad 40 eurodeputowanych z kilkunastu krajów domaga się, by zamrożone majątki rosyjskich oligarchów zostały przeznaczone na powojenną odbudowę Ukrainy. Wśród nich są reprezentanci różnych opcji politycznych z Polski



Sekretarz generalny PZPN poinformował na Twitterze, że FIFA ukarała walkowerem reprezentację Rosji. W związku z tym Polska awansowała od razu do finału baraży o awans na katarski mundial



Władimir Putin planował zajęcie Kijowa w ciągu dwóch dni. Nie doceniał jedności Europy i zaciętości ukraińskiej armii – wynika z informacji, które dyrektor CIA Bill Burns przekazał we wtorek 8 marca Kongresowi USA



5:35 Podczas rosyjskiego nalotu w nocy z poniedziałku na wtorek na Sumy, na północnym wschodzie Ukrainy, zginęło 21 osób - podał w nocy z wtorku na środę portal Nexta 5:27 Tymczasem ukraiński minister obrony na Twitterze:



twitter.com 5:24 twitter.com 5:11 W dniach 9-10 marca w Polsce będzie przebywać wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Dubravka Suica. Celem wizyty jest zapoznanie się z sytuacją obywateli Ukrainy - w szczególności dzieci - przybywających do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Rosję wobec Ukrainy 5:07 Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że jego kraj nie pozwoli na unijne sankcje obejmujące import ropy i gazu z Rosji. — Nie pozwolimy, by węgierskie rodziny musiały płacić cenę za tę wojnę — oświadczył

Prezydent Zełenski o odmowie przyjęcia do NATO: Nie będziemy błagać o coś na kolanach