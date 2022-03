Poruszające słowa Zełenskiej. „Ukraina zatrzymuje siły, które jutro mogą wejść do waszych miast”

Od 14 dni Ukraina skutecznie broni się przed rosyjską inwazją. Żona prezydenta Ukrainy w odpowiedzi na prośby mediów o wywiad wystosowała w mediach społecznościowych list otwarty, w którym opisała m.in. jak dramatyczna jest obecnie sytuacja ludności cywilnej.

„Nasz kraj był spokojny; nasze miasta, miasteczka i wsie były pełne życia. 24 lutego obudziliśmy się wszyscy na zapowiedź rosyjskiej inwazji. Czołgi przekroczyły granicę ukraińską, samoloty wleciały w naszą przestrzeń powietrzną, wyrzutnie rakiet otoczyły nasze miasta” – napisała Pierwsza Dama Ukrainy.

Ołena Zełenska podkreśliła, że „pomimo zapewnień wspieranych przez Kreml ośrodków propagandowych, które nazywają to »operacją specjalną« – są to w rzeczywistości masowe mordy na ukraińskich cywilach”.

Wojna na Ukrainie. Dramatyczna sytuacja cywilów

Żona prezydenta Ukrainy przyznała, że „najgorsze jest czytanie o dzieciach-ofiarach”. „O ośmioletniej Alicji, która zginęła na ulicy Ochtyrka – jej dziadek próbował ją zakryć swoim ciałem. Albo o Polinie z Kijowa, która zginęła od ostrzału razem z rodzicami. Około 14-letni Arsenij... W niegdyś spokojnym przedmieściu stolicy odłamek trafił chłopca w głowę, a karetka po prostu nie mogła dojechać na czas z powodu ostrzału” – relacjonowała.

W liście otwartym Ołena Zełenska podkreśliła, że „wojna toczy się przeciwko ludności cywilnej nie tylko przez ostrzał: ludzie, którzy wymagają stałego leczenia i opieki nie mogą jej otrzymać jakościowo”. „W wielu waszych krajach już widzicie te zmęczone kobiety i dzieci z bólem w oczach. Mężczyźni doprowadzają ich do granicy i wracają do walki” – napisała.

Przy okazji Pierwsza Dama ponownie zaapelowała o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. „Zamknijcie niebo, na ziemi sobie poradzimy. Wojna na Ukrainie to nie wojna gdzieś daleko. To wojna w Europie, blisko granic Unii Europejskiej. Ukraina zatrzymuje siły, które mogą wejść jutro do waszych miast pod pretekstem ochrony cywilów” – podsumowała.

