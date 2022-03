Rosjanie oskarżani o torturowanie pracowników elektrowni atomowej. Minister energetyki apeluje

Od 5 marca na terenie elektrowni atomowej w Zaporożu przetrzymywanych jest ponad 100 członków załogi i 200 zatrudnionych do zabezpieczania ich pracy ukraińskich ochroniarzy. Od momentu wkroczenia Rosjan nie mogą oni opuszczać obiektu. Mają ograniczony dostęp do leków i żywności, spożywają po jednym posiłku na dzień. Według serwisu Euromaidan na terenie obiektu znajdują się też ranni i zabici.

Wojna na Ukrainie. „Rosyjskie siły okupacyjne torturują pracowników elektrowni”

„Rosyjskie siły okupacyjne torturują pracowników Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Według naszych informacji, okupanci zmusili zarząd elektrowni do współpracy przy ich celach propagandowych” – poinformował we wtorek późnym wieczorem Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko. Przypomniał, że operatorzy największej elektrowni jądrowej w Europie są przetrzymywani w niewoli od czterech dni. „Pracownicy tej jednostki są psychologicznie wyczerpani” – dodawał.

Na terenie elektrowni przebywać ma obecnie 500 Rosjan i 50 jednostek ciężkiego sprzętu. „Wzywamy naszych międzynarodowych partnerów do podjęcia wszelkich środków w celu wycofania rosyjskich sił okupacyjnych z zajętych obiektów atomowych i zamknięcia nieba nad Ukrainą” – zaapelował Hałuszczenko.

Zaporoska Elektrownia Jądrow. „Zatrzymać rosyjski terror atomowy”

„Awaria elektrowni atomowej wywołana użyciem broni przez rosyjskie oddziały doprowadzi do katastrofy dla całej Europy. Odpowiedzialność będzie spoczywać całkowicie po stronie Rosji. Jeśli dojdzie do awarii, Europejczycy będę zmuszeni zamienić wygodę swoich domów na schrony radiacyjne. Musimy zatrzymać wspólnie rosyjski terror atomowy. Musimy zrobić to teraz, nim jest za późno” – wzywał dalej minister.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Duda przywołał słowa Zełenskiego. „Rosja nie ma potencjału do kolejnego ataku”