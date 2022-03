Zełenski o zamieszaniu wokół samolotów MIG-29. „To nie jest ping-pong, tylko gra o ludzkie życie”

Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym wystąpieniu przyznał, że skala zagrożenia dla Ukrainy jest maksymalna. – Już 14. dzień naszej obrony i wysiłku. Oni mają tylko rozkazy: atakować, zniszczyć i zabijać. Wszystko jest w naszych rękach, daliśmy radę. Natchnęliśmy cały świat – stwierdził prezydent Ukrainy.



Przywódca zapewnił, że Ukraina będzie walczyć tak długo, aż nie pokona wroga. – Rosyjscy żołnierze – jeszcze możecie się wycofać. Nic na was nie tu nie czeka poza niewolą – zaapelował.



Przy okazji polityk po raz kolejny zwrócił się z prośbą do NATO o zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. – Oni niszczą nasze miasta, ciągle je bombardują. Ukraina od pierwszego dnia powtarza partnerom – jeśli nie zamkniecie nieba, będziecie równie odpowiedzialni za tę katastrofę – podkreślił.



Wojna na Ukrainie. Zełenski o samolotach MIG-29

Wołodymyr Zełenski odniósł się także do zamieszania wokół przekazania samolotów MiG-29. – Jesteśmy wdzięczni Polsce za gotowość oddania samolotów. Czytamy, że ustalenia Polski z USA są już poczynione. Ale kiedy będzie decyzja? My tu mamy wojnę. To nie jest ping-pong, tylko gra o ludzkie życie. Wyślijcie nam samoloty – zaznaczył.

Przypomnijmy, że o d kilku dni trwa zamieszanie wokół tematu przekazania przez Polskę myśliwców MiG-29 dla ukraińskiej armii, o co apelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Z ust m.in. ważnych urzędników z Unii Europejskiej czy USA padają informacje, że ukraińskie siły powietrzne mogą zostać wzmocnione m.in. przez polskie samoloty. W zamian Polska miałaby otrzymać samoloty od Amerykanów.



„Władze Rzeczypospolitej Polskiej, po konsultacjach Prezydenta i Rządu RP, gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MiG-29 do bazy w Ramstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki" – czytamy w komunikacie MSZ.

„Nie jest dla nas jasne, aby istniało dla tego rzeczowe uzasadnienie. Będziemy nadal konsultować się z Polską i innymi naszymi sojusznikami z NATO, ale nie sądzimy, aby propozycja Polski była możliwa do realizacji” – napisał w oświadczeniu rzecznik Pentagonu.

