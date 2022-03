Prezydent Ukrainy mówi o blefie Putina. „Być mordercą to jedna rzecz. Inna – popełnić samobójstwo”

W rozmowie z „Bildem” prezydent Ukrainy stwierdził, że w każdych negocjacjach jego celem jest zakończenie wojny z Rosją. – Jestem też gotowy do pojęcia pewnych kroków. Można pójść na kompromis, ale to nie może być zdrada mojego kraju – tłumaczył Zełenski. Zaznaczył przy tym, że nie może mówić jeszcze o szczegółach, nie było też bezpośredniego kontaktu między nim i Władimirem Putinem. To w negocjacjach z rosyjskim przywódcą Zełenski upatruje nadziei na koniec konfliktu. – Tylko po bezpośrednich rozmowach między obydwoma prezydentami będziemy w stanie zakończyć tę wojnę – mówił Zełenski.

Prezydent Ukrainy odpowiedział też na pytanie o to, dlaczego został w kraju, choć miał oferty ewakuacji. – Już od dwóch tygodni bronimy naszego kraju. Dzieje się historia. (...) Robię to dla moich dzieci i wnuków. Nie chcę być słabeuszem – tłumaczył Zełenski. Dodał, że pozostaje w Kijowie i nie rozważa możliwości wyjazdu. – Nie martwię się, gdzie ukrywa się wróg i jak blisko do nas się zbliżył. Martwię się o nasz kraj, o zaopatrzenie w wodę, w żywność – wskazał.

Wojna na Ukrainie. Zełenski o blefie Putina

O innym wątku prezydent Ukrainy mówił w wywiadzie dla „Die Zeit”. Wołodymyr Zełenski odpowiadał m.in. na pytanie o postawienie przez Rosję w stan gotowości sił nuklearnych. – Sądzę, że groźba wojny nuklearnej to blef. Jedna rzeczą jest być mordercą. Inną rzeczą jest popełnić samobójstwo – mówił prezydent Ukrainy. – Każdy przypadek użycia broni jądrowej oznacza koniec dla wszystkich stron. Nie tylko dla tej, która jej używa – wyjaśniał. Jego zdaniem sięgnięcie przez Putina po taką retorykę świadczy o jego słabości.

W środę 9 marca pojawiła się informacja, że Ukraina zwróciła się do kanclerza Niemiec Olafa Scholza o pomoc w zorganizowaniu spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W Turcji mają odbyć się z kolei rozmowy przedstawicieli MSZ Rosji i Ukrainy.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport