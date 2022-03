Polskie myśliwce MiG-29 dla Ukrainy. Kategoryczne stanowisko Pentagonu

W trakcie środowego briefingu rzecznik Pentagonu przekazał, że sekretarz obrony Lloyd Austin w trakcie rozmowy z polskim ministrem obrony poinformował os stanowisku USA. Jak wskazał, przekazanie Ukrainie „w tym momencie” MiG-ów nie jest popierane przez Stany Zjednoczone ani w formule bezpośredniej ani za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych.

– Podkreślił, że obecnie nie popieramy przekazania dodatkowych samolotów myśliwskich ukraińskim siłom powietrznym i dlatego nie chcemy, aby znalazły się one w naszej pieczy – relacjonował John Kirby. – Uważamy, że przekazanie teraz Ukrainie MiG-ów nie podniesie znacznie zdolności obronnych Ukrainy, za to byłoby bardzo ryzykowane dla NATO. Mogłoby być zinterpretowane jako eskalacja ze strony NATO – stwierdził rzecznik Pentagonu.

– Wierzymy, że najlepszym sposobem wspierania Ukrainy jest zapewnienie broni i pomocy – mówił Kirby. Podziękował też Polsce za „wysoki poziom wsparcia i współpracy” .

Wojna na Ukrainie. Rozmowa Błaszczak – Austin

John Austin i Mariusz Błaszczak rozmawiali dziś rano przez telefon po tym, jak Pentagon wydał publiczne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie uważa polskiej propozycji przekazania MiG-29 do amerykańskiej bazy wojskowej w Niemczech za „wykonalną” opcję. Zdaniem Stanów Zjednoczonych obecnie istnieje zbyt duże ryzyko, że taki pomysł doprowadziłby do konfliktu między NATO i Rosją, a tego Stany Zjednoczone chcą za wszelką cenę uniknąć.

MiG-i dla Ukrainy

Sprawa MiG-ów dla Ukrainy nabrała tempa we wtorek wieczorem po oświadczeniu MSZ. Polska zaproponowała dostarczenie Ukrainie 28 postowieckich maszyn, bo tamtejsi piloci potrafią na nich latać. Warszawa postawiła jednak warunek, że w zamian chciałaby otrzymać amerykańskie F-16. Nasze MiG-i mialy być przekazane do amerykańskiej bazy w niemieckim Ramstein do dyspozycji rządu USA.

Wojna na Ukrainie. Chaos ws. przekazania MiG-ów Ukrainie trwa

W sprawie MiG-ów było sporo zamieszania. Sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił, że „ostateczna decyzja ws. przekazania myśliwców Ukrainie należy do rządów poszczególnych krajów”. Z kolei polski premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że decyzja „musi zostać podjęta jednomyślnie przez cały Sojusz Północnoatlantycki” i piłeczka jest po stronie NATO i Stanów Zjednoczonych.

