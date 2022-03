NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. USA ostrzegają przed bronią chemiczną. Najnowsze informacje z 10 marca

W środę 9 marca wieczorem Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z rosyjską inwazją na terytorium tego państwa. Poparła ją większość opozycji. Przeciw było dziewięciu posłów Konfederacji, oraz po jednym z Lewicy, Polski 2050 i Kukiz'15

– Zbombardowanie szpitala położniczego jest ostatecznym dowodem na to, że mamy do czynienia z ludobójstwem Ukraińców – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w nocnym wystąpieniu. W nalocie na szpital w Mariupolu co najmniej 17 osób zostało rannych

W trakcie środowego briefingu rzecznik Pentagonu przekazał, że sekretarz obrony Lloyd Austin w trakcie rozmowy z polskim ministrem obrony poinformował os stanowisku USA. Jak wskazał, przekazanie Ukrainie „w tym momencie” MiG-ów nie jest popierane przez Stany Zjednoczone ani w formule bezpośredniej ani za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych

W rozmowie z „Bildem” prezydent Ukrainy stwierdził, że w każdych negocjacjach jego celem jest zakończenie wojny z Rosją. – Jestem też gotowy do pojęcia pewnych kroków. Można pójść na kompromis, ale to nie może być zdrada mojego kraju – tłumaczył Zełenski. Zaznaczył przy tym, że nie może mówić jeszcze o szczegółach, nie było też bezpośredniego kontaktu między nim i Władimirem Putinem. To w negocjacjach z rosyjskim przywódcą Zełenski upatruje nadziei na koniec konfliktu. – Tylko po bezpośrednich rozmowach między obydwoma prezydentami będziemy w stanie zakończyć tę wojnę – mówił Zełenski

Cezary Kulesza udzielił krótkiego wywiadu, w którym skomentował decyzję FIFA co do ukarania reprezentacji Rosji walkowerem. Wypowiedział się też na temat ewentualnego meczu towarzyskiego z Ukrainą. Są też doniesienia o ewentualnej rywalizacji ze Szkocją



6:30 Legendarny kanadyjski snajper przyleciał na Ukrainę, aby walczyć z Rosją. Mężczyzna, który służył w Iraku i w Afganistanie odpowiedział na apel Wołodymyra Zełenskiego i dołączył do Legionu Międzynarodowego



Wojna na Ukrainie. Do Legionu Międzynarodowego dołączył legendarny snajper 6:16 – Taka publiczna przepychanka z najważniejszym sojusznikiem, gdy u naszych granic toczy się wojna, jest niefortunna. Takich spraw nie załatwia się publicznie – stwierdził w TVN24 Radosław Sikorski komentując zamieszanie wokół MiG-ów dla Ukrainy



Dziś z wizytą w Warszawie przebywał będzie premier Kanady Justin Trudeau. O godz. 12.30 spotka z premierem Mateuszem Morawieckim, a o godz. 15 z prezydentem Andrzejem Dudą. 6:01 Kamala Harris z wizytą w Polsce



twitter.com 5:51 Wśród ewakuowanych z Ukrainy są także dzieci, które już raz w swoim życiu straciły dom i rodziców. Chodzi o podopiecznych ukraińskich domów dziecka



wprost.pl 5:41 Płonący budynek w miejscowości Rohan w obwodzie charkowskim



twitter.com 5:24 Instytut Studiów nad Wojną opublikował nową mapę pokazującą sytuację wojskową na Ukrainie



twitter.com 5:13 Zachodni oficjele są „poważnie zaniepokojeni” ryzykiem eskalacji wojny między Rosją a Ukrainą, w tym w szczególności możliwością użycia przez Rosję broni niekonwencjonalnej, najprawdopodobniej chemicznej - podają brytyjskie media



wprost.pl 5:11 Dziś w Antalyi w Turcji ma dojść do spotkania ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rosji – Dmytro Kułeby i Siergieja Ławrowa. To pierwsze spotkanie na tak wysokim szczeblu od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji 5:04 Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę zakładającą wysłanie Ukrainie i europejskim sojusznikom pomocy o łącznej wartości 13,6 mld dol.

Wojna na Ukrainie. Zełenski oskarża Rosjan o ludobójstwo. „Dziś jest dzień, który wszystko definiuje”