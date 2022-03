Wojna na Ukrainie. Mapa inwazji. Rosjanie wciąż nie mogą okrążyć Kijowa

Amerykański instytut badawczy Study of War opublikował na Twitterze mapę, mającą pokazywać postępy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ocenie ekspertów instytutu Rosjanie w dalszym ciągu próbują okrążyć Kijów i kontynuują ataki na miasto. Jak podkreślono, słabnie jednak intensywność tych działań.

Zaprezentowana przez instytut mapa pokazuje m.in. tereny mające znajdować się pod kontrolą armii rosyjskiej. Jak wskazują jednak komentujący, rzeczywista sytuacja w Ukrainie jest nieco inna, bo o ile Rosjanie zdołali przejąć kontrolę nad częścią dróg, o tyle nie można stwierdzić, że kontrolują całe zaznaczone na mapie obszary.

Wojna na Ukrainie. Raport ukraińskiego dowództwa

Informacje Study of War potwierdza częściowo oficjalny raport dowództwa ukraińskiej armii. W komunikacie podkreślono, że słabnie zdolność bojowa rosyjskiej armii, która zmuszona jest do sięgnięcie po rezerwy. „W niektórych przypadkach siły okupanta straciły swoją zdolność bojową i wprowadzają do akcji rezerwy. Wróg przesuwa pod granice Ukrainy jednostki wojskowe z innych strategicznych kierunków” - czytamy.

Ukraińskie dowództwo potwierdza również, że Rosjanie nadal próbują okrążyć Kijów. „Federacja Rosyjska nie porzuciła swoich planów okrążenia Kijowa, kontynuując operację na kierunkach Polissia i Siewierski” - napisano w raporcie. Armia rosyjska w dalszym ciągu atakuje również Sumy i Ochtyrkę i prowadzi przygotowania do ataku strony Morza Czarnego.

