Co dzieje się w największej elektrowni atomowej w Europie? MAEA straciła dostęp do danych

O tym, co obecnie dzieje się w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w oficjalnym oświadczeniu poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Mariano Grossi. Przyznał on, że agencja utraciła zdalny dostęp do systemu zabezpieczeń służących do monitorowania materiałów jądrowych.

Co dzieje się w zaporoskiej elektrowni atomowej?

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej sprawuje kontrolę nad elektrowniami atomowymi na całym świecie. W tym celu montowane są tam specjalne systemy zabezpieczeń. „Zdalna transmisja danych ze sprzętu zabezpieczającego MAEA znajdującego się w obiektach jądrowych na całym świecie jest ważnym elementem wdrażania naszych zabezpieczeń na Ukrainie i na całym świecie” – zaznaczył w specjalnym oświadczeniu dyrektor generalny MAEA Rafael Mariano Grossi.

Korzystanie z takich środków ma zapewniać stosowanie się do międzynarodowych zobowiązań dotyczących wykorzystywania materiałów i technologii jądrowych wyłącznie do celów pokojowych. Dostęp do zdalnych zabezpieczeń elektrowni w Enerhodarze MAEA miała stracić już kilka dni temu.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

MAEA nadal otrzymuje dane z pozostałych elektrowni jądrowych na terenie Ukrainy. Grossi przekazał również, że na terenie Ukrainy nadal działa osiem z 15 reaktorów. Dwa z nich wytwarzają prąd w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W oświadczeniu czytamy, że poziom promieniowania na terenie największej elektrowni jądrowej w Europie utrzymuje się w normie.

Ukraina poinformowała MAEA o tym, że podczas ataku na Zaporoską Elektrownię Jądrową doszło do uszkodzenia układu chłodzenia, do którego doszło 4 marca podczas ataku na elektrownię. Z tego powodu blok nr 6 został wyłączony z eksploatacji i przechodził awaryjną naprawę.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie a promieniowanie w Polsce. Jest najnowszy komunikat

Dyrektor MAEA na szczycie w Antalyi



W oświadczeniu dyrektor MAEA podkreślił również, że jest zaniepokojony tym, co dzieje się nie tylko w zaporoskiej elektrowni, ale również w Czarnobylu. Dlatego Grossi w czwartek ma uczestniczyć w szczycie dyplomatycznym w tureckiej Antalyi. „Mam nadzieję, że podczas spotkań poczynię postępy w pilnej kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ukraińskich obiektów jądrowych. Musimy działać już teraz” – zaznaczył Grossi.

Podczas tego samego szczytu spotkać mają się Siergiej Ławrow i Dmytro Kuleba, czyli ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy. Będzie to ich pierwsza rozmowa od momentu wybuchu wojny na Ukrainie.

Czytaj też:

Moskwa: Gdyby się dało, to budowę elektrowni atomowej zaczęlibyśmy już dziś Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport